Benzema Juventus, nuova indiscrezione: CR7 vuole portarlo a Torino (Di sabato 22 agosto 2020) Benzema Juventus – Paratici è a caccia di una prima punta. L’addio di Higuain sembra ormai cosa certa, dunque la vecchia signora sta cercando un nuovo numero 9 da regalare ad Andrea Pirlo. I nomi sono tanti, Dzeko, Milik, Jimenez, Morata e tanti altri ma quello che fa più scalpore al momento è uno solo: Karim Benzema. L’attaccante del Real ha fatto impazzire i tifosi bianconeri con un video in cui calciava un pallone della Juventus. Benzema Juventus, le ultimissime dalla Spagna Stando infatti a quanto riferito da ‘QS’, il lusitano avrebbe contattato l’attaccante francese chiedendogli di raggiungerlo alla Juventus. Pirlo vuole trovare per il portoghese un nuovo partner ... Leggi su juvedipendenza

SkySport : Benzema si allena col pallone della Juve: indizio di calciomercato? - tancredipalmeri : Confermato: la Juventus ha chiesto Benzema al Real Madrid su precisa richiesta di Cristiano Ronaldo. Proposti Dougl… - _Rraymond : RT @tancredipalmeri: Confermato: la Juventus ha chiesto Benzema al Real Madrid su precisa richiesta di Cristiano Ronaldo. Proposti Douglas… - cicciocampari : RT @perchetendenza: #Benzema: Per questo video in cui si allena con un pallone della Juventus, interpretato da alcuni tifosi come un indizi… - cicciocampari : RT @tancredipalmeri: Confermato: la Juventus ha chiesto Benzema al Real Madrid su precisa richiesta di Cristiano Ronaldo. Proposti Douglas… -