Bentornato Manzo, colpo del ds Musa per la retroguardia del Savoia (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Basta pronunciarne nome e cognome per far tornare alla mente bei ricordi: Luigi Manzo è tornato a Torre Annunziata. Luigi Manzo nasce a Nocera Inferiore nel Novembre del 1985. Difensore centrale con importanti esperienze in Serie C e Serie D. A soli diciassette anni, stagione 2002-2003, esordisce in Serie D con la maglia del Pomigliano, con cui disputa 6 presenze. L’anno successivo si trasferisce ad Angri dove, nel biennio 2003-2004 e 2004-2005, scende in campo in 39 occasioni. Un anno alla Sangiuseppese prima di tornare ancora ad Angri da protagonista. In tre anni, infatti, disputa oltre 90 presenze. Dalla stagione 2009-2010 all’annata 2011-2012 veste le maglie di: Campobasso Calcio, Matera, Sant’Antonio Abate, Sapri, Valle Greganica e Vigor Trani. Poi l’esperienza ... Leggi su anteprima24

