Belen Rodriguez è una pessima madre? La risposta della showgirl (Di sabato 22 agosto 2020) Non c’è pace per Belen Rodriguez, sempre al centro della polemica sia che faccia o che non faccia qualcosa, questa volta però è stata accusata di essere una pessima madre e lei ha deciso di rispondere per le rime. Belen Rodriguez, Fonte foto: Instagram (@BelenRodriguezreal)Nuova polemica sotto il profilo Instagram di Belen Rodriguez, colpevole d aver postato una foto del suo lato b. Da quando è tornata single, infatti, gli haters sono tornati a colpire con maggiore cattiveria le sue foto sul noto social. Nello scatto in questione Belen è ritratta di spalle, in Senza veli, con i lunghi capelli a coprirle la ... Leggi su chenews

ninofrassicaoff : GIOCHI D'ESTATE Chi è P.E.L.P. C.U. Indovinate il nome dell'attrice Chi è Risposta 1 GIANNA NANNINI Risposta 2 GIAN… - infoitcultura : Belen Rodriguez bacia Antonino Spinalbese: ecco chi è la sua nuova fiamma - infoitcultura : Belen sfoggia l’anello che le donò Iannone: l’ultima mossa della Rodriguez - infoitcultura : Belen Rodriguez, perizoma in intimo bianco, solo Lato B: sbalorditiva – FOTO - infoitcultura : Belen Rodriguez dimentica Stefano De Martino: bacia Antonio e mostra l’anello di Iannone -