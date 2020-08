Belen Rodriguez attaccata sui social, arriva la risposta della showgirl (Di sabato 22 agosto 2020) Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Questa volta la causa è stato uno scatto fatto per un noto brand in intimo. Non è la prima volta che la modella posa per un marchio pubblicitario in intimo, ma queste foto scatenano sempre un mucchio di like e commenti, qualche volta anche negativi. Belen Rodriguez … L'articolo Leggi su dailynews24

ninofrassicaoff : GIOCHI D'ESTATE Chi è P.E.L.P. C.U. Indovinate il nome dell'attrice Chi è Risposta 1 GIANNA NANNINI Risposta 2 GIAN… - sidecults : già gasata per stasera che faccio il mio ritorno in uno dei miei ristoranti preferiti dove vengo letteralmente trat… - viscostop0 : @joshi_1897 @KarlOne71 Hai anche qualche news sul mio appuntamento con Belen Rodriguez? - AgAntonio1987 : RT @ninofrassicaoff: GIOCHI D'ESTATE Chi è P.E.L.P. C.U. Indovinate il nome dell'attrice Chi è Risposta 1 GIANNA NANNINI Risposta 2 GIANCAR… - canniolinonero : RT @ninofrassicaoff: GIOCHI D'ESTATE Chi è P.E.L.P. C.U. Indovinate il nome dell'attrice Chi è Risposta 1 GIANNA NANNINI Risposta 2 GIANCAR… -