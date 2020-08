BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 24 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 24 agosto 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 22 e martedì 25 agosto 2020Il 4 luglio, giorno dell’indipendenza, è arrivato. Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si preparano a festeggiarlo con le bambine. Hope (Annika Noelle) informa la madre Brooke (Katherine Kelly Lang) che qualche giorno prima Liam ha fatto l’amore con Steffy. Thomas (Matthew Atkinson) istruisce Douglas (Henry Joseph Samiri) su come fare una proposta matrimoniale a Hope. Steffy e Liam finiscono per confrontarsi sul fatto che Thomas rappresenti una presenza positiva o pericolosa nella vita di Hope. Steffy e Thomas di BEAUTIFUL / Foto ... Leggi su tvsoap

Lunedì 24 agosto torneranno in onda i nuovi episodi di Beautiful, storica soap di Canale 5 che come ogni anno è andata in vacanza alcune settimane, quest’anno tre, per poi ritornare di nuovo in onda.Mentre la famosa soap americana si prepara a fare il suo ritorno anche sui teleschermi di Canale 5 (riprenderà lunedì 24 agosto 2020) i telespettatori americani sono con il fiato sospeso per un gravis ...