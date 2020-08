Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge tradisce Brooke per salvare Thomas... (Di sabato 22 agosto 2020) Le Anticipazioni Americane della soap Beautiful ci rivelano che Ridge confesserà a Brooke di aver firmato un accordo che ha garantito l'immunità a Flo, con lo scopo di salvare Thomas. Brooke sarà sconvolta! Leggi su comingsoon

Lunedì 24 agosto torneranno in onda i nuovi episodi di Beautiful, storica soap di Canale 5 che come ogni anno è andata in vacanza alcune settimane, quest’anno tre, per poi ritornare di nuovo in onda.Non c’è speranza per Brooke e Ridge. La coppia più tormentata di Beautiful sta per separarsi. E stavolta sembra essere per sempre. A incrinare il loro matrimonio saranno prima gli intrighi sentimental ...