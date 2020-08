Bayern-Psg per la coppa, sfida tra le coppie gol: Lewandowski-Gnabry contro Mbappé-Neymar (Di sabato 22 agosto 2020) Psg contro Bayern Monaco per la Champions League a Lisbona (probabili formazioni, quote, pronostici) è una suggestione a tutti i livelli, la squadra francese che per la prima volta approda all’ultimo atto della massima competizione continentale dopo avere speso oltre un miliardo di euro dal 2012 contro quella tedesca che ha vinto tutte le partite … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

