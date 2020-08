Bayern Monaco, Beckenbauer: “Psg? Non vedo punti deboli. Sarà un 50-50” (Di sabato 22 agosto 2020) "Mi aspetto una finale bella da 50-50. Servirà anche un po' di fortuna". Così il presidente onorario del Bayern Monaco Franz Beckenbauer ai microfoni del sito ufficiale del club tedesco. Alla vigilia della sfida di Champions League tra i bavaresi e il Psg, l'ex leggenda ha condiviso le sue aspettative per la partitissima di domenica sera.Beckenbauer: "Psg? Non vedo punti deboli. Sarà un 50-50"caption id="attachment 986777" align="alignnone" width="594" Bayern Monaco (Getty Images)/caption"Ho guardato le partite del Psg. Devo dire che sono una squadra dannatamente buona", ha esordito Beckenbauer. "Sinceramente non riesco a trovare punti deboli nei parigini e mi ... Leggi su itasportpress

