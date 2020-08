Bayern, Kimmich: “Col Psg sarà gara equilibrata, ma volgiamo alzare il trofeo” (Di sabato 22 agosto 2020) Conferenza di vigilia in casa Bayern, domani sera c’è la finale di Champions contro il Psg. Queste le parole di Joshua Kimmich: Giocare la finale è un onore. Si giocherà a porte chiuse, ma vogliamo cogliere l’opportunità che abbiamo. Domani sera daremo tutto, abbiamo voglia di alzare il trofeo. Il tecnico ancora non ci ha detto la formazione, ma penso che giocherò da terzino destro”. Sugli avversari: “Sarà una partita molto equilibrata, entrambe le squadre hanno meritato la finale”. Foto: Twitter Bayern Monaco L'articolo Bayern, Kimmich: “Col Psg sarà gara equilibrata, ma volgiamo alzare il trofeo” proviene da ... Leggi su alfredopedulla

