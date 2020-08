Batman Gotham Knights: mostrato il gameplay al DC Fandome (Di sabato 22 agosto 2020) Durante il DC Fandome abbiamo potuto dare un primo sguardo al gameplay di Batman Gotham Knights. La serie si rivoluziona completamente Il DC Fandome si è limitato a mostrare un trailer di annuncio per Batman Gotham Knight. Nell’evento dedicato ai fan della DC infatti abbiamo visto un trailer di gameplay del gioco, che mette in mostra chiaramente quella che sarà una rivoluzione all’interno della saga dell’uomo pipistrello. WB Games Montréal ha deciso di rompere con il passato ed introdurre non solo 4 protagonisti giocabili, ma anche un netto cambio in quella che è la struttura di gioco. Ecco tutti i dettagli sul gameplay di Batman Gotham ... Leggi su tuttotek

Il_Nerdastro : Bruce Wayne è morto, e ora sta ai suoi eredi difendere Gotham dai criminali come Mr. Freeze e dalla minaccia della.… - SerialGamerITA : Gotham Knights: Warner Bros Montréal annuncia il nuovo gioco dedicato all’universo di Batman - GamingTalker : Gotham Knights è ufficialmente il nuovo gioco di Batman, esce nel 2021 - Nerdmovieprod : Ecco il primo trailer di Batman Gotham Knights, il nuovo gioco di Batman #DCFandome #GothamKnights #WbGamesMontreal - auditeletquel : Gotham Knights!!!! Mamma mia, tanta roba! Mi fa venire voglia di riprendere la console... #DCFanDome #GothamKnights #Batman #DcComics -