Basket, City of Cagliari: Sassari batte Venezia 87-61 nell’ultimo test (Di sabato 22 agosto 2020) In attesa di cominciare con le partite ufficiali nel girone di Supercoppa, la Dinamo Banco di Sardegna batte la Reyer Venezia per 87-61 nell’ultimo test del 10° City of Cagliari. Sassari guidata da coach Pozzecco è riuscita a prevalere con un margine di 26 punti grazie alle ottime prestazioni di Bilan (16 punti personali) e di Treier (15). Tra le file di Venezia assenti Daye e Kruslin, il migliore è Fotu con 12 punti. Leggi su sportface

Secondo test in meno di ventiquattr’ore per gli orogranata che hanno affrontato la Dinamo nell’ultima partita del City of Cagliari in una sfida che negli ultimi anni è diventata un grande classico del ...

Grande equilibrio solo nel primo quarto del match che ha chiuso il triangolare City of Cagliari organizzato dalla Federbasket regionale. Al Pala Pirastu si è imposta Sassari nettamente 87-59 con una b ...

