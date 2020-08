Baronissi, vandali manomettono segnali stradali (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – È il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante a denunciare attraverso anche il suo profilo social quello che definisce l’ultimo divertimento in voga verificato in diversi punti della sua città: la manomissione dei segnali stradali. “Quel gruppetto di persone deve… veramente divertirsi tanto”, ha dichiarato il primo cittadino postando la foto di un segnale messo completamente alla rovescia, “forse non ha considerato, però, che girare un segnale stradale può essere di pericolo per tutti” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Baronissi vandali Baronissi, atti vandalici nella notte di Halloween: la denuncia L'Occhio di Salerno