Barletta | da 50 giorni in Pediatria aspettando l' adozione La neonata non è stata riconosciuta dalla madre

È nata il 5 luglio all'ospedale Dimiccoli di Barletta, e dopo quasi 50 giorni è ancora lì. La bambina è stata abbandonata da sua madre, e dalla sua nascita si occupano di lei medici e infermieri del r ...

Neonata abbandonata dalla madre a Barletta, Sara attende da 48 giorni una famiglia

L'ha messa al mondo e le ha dato il suo cognome, senza tuttavia riconoscerla ufficialmente. Così, Sara - il nome è di fantasia - dal 5 luglio, giorno in cui è nata, ...

È nata il 5 luglio all'ospedale Dimiccoli di Barletta, e dopo quasi 50 giorni è ancora lì. La bambina è stata abbandonata da sua madre, e dalla sua nascita si occupano di lei medici e infermieri del reparto. L'ha messa al mondo e le ha dato il suo cognome, senza tuttavia riconoscerla ufficialmente. Così, Sara - il nome è di fantasia - dal 5 luglio, giorno in cui è nata, attende una famiglia.