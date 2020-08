Barcellona, Koeman esce allo scoperto: “ho parlato di Messi con Guardiola” (Di sabato 22 agosto 2020) Il Barcellona deve fare i conti in questo periodo con la situazione Messi, l’argentino ha manifestato il proprio malessere al nuovo allenatore Ronald Koeman, rivelandogli di sentirsi più fuori che dentro al progetto blaugrana. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesParole che hanno scosso l’olandese, il quale comunque non ha nessuna intenzione di lasciar andare la Pulce, come ammesso in un’intervista concessa alla televisione olandese Nos: “ho parlato con Guardiola di Messi, mi ha detto che è magnifico lavorare con lui e che Leo è un vincente, uno che vuole vincere sempre, qualsiasi cosa. E che se non vince si arrabbia, tanto. Capisco la sua frustrazione, e dopo un 8-2 in Champions è normale che si senta così, sarebbe strano il contrario. Ha ... Leggi su sportfair

FBiasin : Secondo Radio Catalunya #Messi avrebbe comunicato a #Koeman che si vede più fuori che dentro al progetto… - tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la radio catalana RAC1, Messi ha comunicato a Koeman che si vede “più fuori dal Barcellona che dentro” - DiMarzio : #Barcellona | Henrik #Larsson farà parte dello staff tecnico di #Koeman - vdi_vendetta : @My7th2 @LGramellini C’è voglia di lavorare! Nessuno pensa ad Allegri tranne in Italia...all’estero non se lo cagan… - infoitsport : Le aperture in Spagna - Messi si vede fuori dal Barcellona. Ora lo sa anche Koeman -