Barcellona, così non se ne esce più. Anche Suarez alza la voce: “Se vogliono che me ne vada, vengano a dirmelo” (Di sabato 22 agosto 2020) In principio fu Piqué, poi la rivoluzione tecnica, poi Messi (ma non pubblicamente), ora Suarez. Terremoti del genere, in casa Barcellona, forse non si sono mai visti. Tutti scontenti, la società che “parla ma non parla”, che alla stampa dice ed ai calciatori no. E questi si infastidiscono, al di là dei risultati sportivi molto negativi. In un’intervista al Pais, Luis Suarez è uscito allo scoperto. Ha parlato chiaro. E sembrano le parole già ascoltate da Piqué subito dopo la debacle in Champions col Bayern Monaco:“Si parla di alcuni nomi fatti dal presidente, di possibili partenze, ma nessuno mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Se è questa la loro intenzione, allora i responsabili di questa scelta vengano a parlare ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Barcellona, così non se ne esce più. Anche #Suarez alza la voce: 'Se vogliono che me ne vada, vengano a dirmelo' - - tweettatore : @AAlciato Non vorrei dire ma funziona così ovunque. Un tifoso del Real Madrid sarà sempre contento di ogni sconfitta del Barcellona. - dario_castaldi : @coldblackarrow Quindi secondo alciato siamo solo in Italia così? Volevo vedere se il Barcellona fosse andato in fi… - luesp1672 : @PBPcalcio Ma che poi è così in tutto il mondo se il River va in finale di libertadores mica ci si aspetta che i ti… - Fabrizi8Maselli : @AAlciato Il calcio è fatto di passione, tifo e rivalità. In Inghilterra se il city si gioca una Finale, i tifosi u… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona così Barcellona, Messi a Koeman: «Mi sento più fuori che dentro» Corriere della Sera