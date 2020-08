Bando da 54 milioni per la terapia intensiva, Arcuri raddoppia. I costi (Di sabato 22 agosto 2020) Se la regola è quella seguita dalla Procura della Repubblica di Milano, il commissario straordinario Domenico Arcuri potrebbe rischiare grosso sulle strutture sanitarie legate al Covid-19. Anche perché dovrebbe ancora esserci qualche differenza tra soldi pubblici ed elargizioni private. Riassunto delle puntate precedenti prima di arrivare a Arcuri. A Milano, è stata sguinzagliata la Guardia di Finanza per indagare, perquisire, setacciare tutto quello che si può sull'ospedale nuovo presso la Fiera. E' stato aperto il consueto fascicolo, per ora senza indagati né ipotesi di reato. A far partire un'inchiesta che prevedibilmente costerà tempo e denaro è stato l'esposto di un esponente dei Cobas di Legnano, Riccardo Germani, che vuole vederci chiaro. E ne ha ben donde viste le denunce e condanne collezionate ... Leggi su iltempo

