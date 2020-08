Balotelli, nuovi tatuaggi sul viso dopo “Black Power”: lo scatto social (Di sabato 22 agosto 2020) Un futuro tutto da scrivere, ma intanto Mario Balotelli si diverte e sui social mostra con fierezza i suoi nuovi tatuaggi. L'attaccante, in cerca di una nuova squadra dopo l'esperienza col Brescia, ha aggiunto nuove "creazioni" nella zona del suo volto.Balotelli: i tatuaggidopo aver deciso di scriversi su un lato della fronte "Black Power", in segno di vicinanza a quanto accadeva negli USA dopo la morte di George Floyd, ecco Balotelli far vedere altre creazioni, inedite o quasi. Una foglia, una croce, una M e un gorilla. Insomma. Un bel mic di cui Super Mario sembra andare decisamente fiero. Diversi i commenti allo scatto su Instagram del bomber italiano.embedcontent src="instagram" ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Balotelli, nuovi tatuaggi sul viso dopo 'Black Power': lo scatto social - - Pickup154 : La logica di questo pallottista mi ha convinto. Totti è il nuovo Hitler. Tra gli altri che hanno fatto le dirette c… -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli nuovi Mario Balotelli compie 30 anni: e ancora deve dimostrare quanto vale Corriere della Sera Grande Fratello Vip, brutto colpo per Signorini: dovrà fare a meno proprio di lui

Brutto colpo per Alfonso Signorini: nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrà fare a meno proprio di lui, ecco di chi si tratta Grande Fratello Vip, brutto colpo per Alfonso Signorin ...

Raffaella Fico, bikini e passione a Mykonos: paparazzata con il compagno, acrobazie erotiche in acqua

Passione travolgente tra Raffaella Fico e il suo nuovo compagno, l'imprenditore Giulio Fratini. I segugi del settimanale Chi, sguinzagliati dal direttore Alfonso Signorini, li hanno paparazzati nel ma ...

Brutto colpo per Alfonso Signorini: nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrà fare a meno proprio di lui, ecco di chi si tratta Grande Fratello Vip, brutto colpo per Alfonso Signorin ...Passione travolgente tra Raffaella Fico e il suo nuovo compagno, l'imprenditore Giulio Fratini. I segugi del settimanale Chi, sguinzagliati dal direttore Alfonso Signorini, li hanno paparazzati nel ma ...