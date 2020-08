«Balliamo in ricordo della mamma»: il ballo di John Travolta e la figlia Ella in onore di Kelly Preston (Di sabato 22 agosto 2020) «Ella e io balliamo in ricordo della mamma. Una delle cose preferite di Kelly, ballare con me». A poco più di mese dalla scomparsa della moglie Kelly Preston, morta a causa di un cancro al seno contro il quale conviveva da tempo, John Travolta decide di dedicare il primo post su Instagram da quella fatidica data al suo ricordo. L’attore, infatti, pubblica un video nel quale balla insieme alla figlia Ella Bleau, secondogenita della coppia, una scena tenera e struggente che viene subito accolta da migliaia di cuoricini e commenti ricolmi d’affetto. Leggi su vanityfair

