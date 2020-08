“Balleranno così”. Ballando, Milly Carlucci rompe il silenzio e lo rivela, ma le critiche non mancano (Di sabato 22 agosto 2020) L’edizione 2020 di Ballando con le stelle, rimandata in primavera per colpa dell’emergenza Covid, comincerà a breve. Tante le novità, tra indiscrezioni e conferme sappiamo che Rosalinda Celentano danzerà con Samuel Pedron mentre Elisa Isoardi – che ha lasciato il suo spazio televisivo ad Antonella Clerici e alla sua nuova trasmissione – con Raimondo Todaro, che è stato non molto tempo fa al centro del gossip per la sua rottura con la ballerina di Amici Francesca Tocca. Al suo fianco, si era detto che ci sarebbe stata Bianca Guaccero, ma lei ha tenuto a precisare che non ci sarà, anche se non ha nascosto il desiderio di danzare con lui. Parecchie perplessità aveva sollevato il ballo in quanto tale. Non si avevano a disposizione notizie ufficiali su come ballerini e maestri avrebbero danzato su Rai Uno, ed ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Balleranno così”