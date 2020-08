Balla solo Zingaretti. Danze vietate per tutti tranne alla Festa dell'Unità (Di sabato 22 agosto 2020) C'è un solo posto in Italia dove si potrà ancora Ballare con il permesso del ministro della Salute, Roberto Speranza. E' Modena, all'arena di Ponte Alto. Perché lì il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha voluto mantenere con tutto il suo programma anche musicale il Festival nazionale dell'Unità che organizza il suo partito democratico dal 26 agosto fino al 13 settembre. Altro esempio di come i leader della maggioranza del governo- da Giuseppe Conte in giù- si sentano tutti come il Marchese del Grillo con la celebre battuta recitata da Alberto Sordi: «Perché io sono io e voi non siete un ca..o!». Perché in tutta Italia locali da ballo e discoteche sono stati chiusi con ... Leggi su iltempo

borghi_claudio : E la BALLA del giorno spetta a Locatelli del CTS per cui solo il 3% dei contagi è riferibile ai migranti 'intesi co… - simonebaldelli : Una classica balla del #m5s in favore del Sì consiste nel comparare il numero dei nostri parlamentari con quelli de… - borghi_claudio : @raf_federico @B0099 @luckyluciano83 MA SVEGLIA!!! Se con i primi tre numeri di migranti trovati in solo tre locali… - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Balla solo #Zingaretti. Danze vietate per tutti tranne alla #FestadellUnita - linolamb : RT @tempoweb: Balla solo #Zingaretti. Danze vietate per tutti tranne alla #FestadellUnita -

Ultime Notizie dalla rete : Balla solo Balla solo Zingaretti. Danze vietate per tutti tranne alla Festa dell'Unità Il Tempo Il clan Biden: tutte le donne del candidato alla presidenza USA

Joe Biden è l’anti-Trump. E’ lui il candidato del Partito Democratico chiamato a sfidare l’attuale presidente alle elezioni Usa 2020 del prossimo 3 novembre. Dalle premesse ci si aspetta una sorta di ...

Trump ci ripensa, vietare completamente WeChat non conviene all’America

Il bando totale di WeChat non s’ha da fare. Anche perché all’America non conviene. Non solo perché danneggerebbe le vendite di iPhone in Cina, visto che il 95% della popolazione del paese sarebbe disp ...

Joe Biden è l’anti-Trump. E’ lui il candidato del Partito Democratico chiamato a sfidare l’attuale presidente alle elezioni Usa 2020 del prossimo 3 novembre. Dalle premesse ci si aspetta una sorta di ...Il bando totale di WeChat non s’ha da fare. Anche perché all’America non conviene. Non solo perché danneggerebbe le vendite di iPhone in Cina, visto che il 95% della popolazione del paese sarebbe disp ...