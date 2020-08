Avete mai visto la moglie di Amadeus in bikini? Giovanna Civitillo, la foto rarissima a 43 anni: pazzesca | Guarda (Di sabato 22 agosto 2020) "Immersa nella lettura". Giovanna Civitillo e Amadeus sono forse la coppia più riservata dello showbiz italiano. L'ex ballerina lanciata da Domenica In e poi a L'Eredità, accanto proprio al suo futuro marito, a 43 anni ha deciso di lasciare la tv (dove torna come ospite ricorrente in varie trasmissioni) e mantiene sia sui social (dove ha una pagina in comune col marito, altra rarità) sia nella vita reale. Niente mondanità, niente gossip, solo tanta discrezione e "normalità". Una bellezza della porta accanto per questo ancora più sfolgorante. E la foto pubblicata su Instagram, che la ritrae in bikini su un lettino, immersa nella lettura, è un'altra perla rara in un mondo virtuale fatto di ammiccamenti e ... Leggi su liberoquotidiano

Sheisfraaa : raga ma voi avete mai visto i liceali? - softwoosanstan : Comunque non so se avete mai visto quanto è bella Namhae è un posto super verde.. Ispira tranquillità e ci deve ess… - Denise10411681 : @liateni51 @matteosalvinimi Non si augura mai il male a qualcuno ... non si augura il male neanche al peggior nemic… - LukeYellow46 : @a_franchetti @PianiMino @ultimenotizie @Dentorii Ormai vi hanno fottuto il cervello. Sempre se ne avete mai avuto uno - lasognatrice16 : Li avete mai mangiati? Sono buonissimi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai provato a spruzzare del profumo su una penna scarica? Proiezioni di Borsa Arisa in spiaggia con il fidanzato, innamorati dopo tanti alti e bassi (Foto)

Una vacanza dolcissima quella di Arisa con il suo fidanzato in Sardegna, su una delle bellissime spiagge per confermare ancora una volta il loro amore. E’ la rivista Vero a pubblicare le foto della co ...

Arzachena: Ilenia Fresi concorre all’Amazon Storytelling 2020

Arzachena, 22 agosto 2020 – Il fermento letterario in Gallura prende sempre più spazio tra i giovani talenti. Incontriamo Ilenia Fresi che pur avendo iniziato prestissimo ad essere una cittadina de ...

Una vacanza dolcissima quella di Arisa con il suo fidanzato in Sardegna, su una delle bellissime spiagge per confermare ancora una volta il loro amore. E’ la rivista Vero a pubblicare le foto della co ...Arzachena, 22 agosto 2020 – Il fermento letterario in Gallura prende sempre più spazio tra i giovani talenti. Incontriamo Ilenia Fresi che pur avendo iniziato prestissimo ad essere una cittadina de ...