Australia, si rafforza la cooperazione economica tra Italia e Queensland (Di sabato 22 agosto 2020) Si è svolto con successo il 12 agosto l’incontro fra i responsabili de “Trade and Investment Queensland”, ente governativo di promozione commerciale e d’investimento, nella figura del CEO Richard Watson, del Direttore delle Relazioni internazionali Toni Brownie ed il Console d’Italia in Brisbane, Salvatore Napolitano, accompagnato dal Presidente della Camera di Commercio e della Industria Italiana del Queensland, Cav. Filippo D’Arrò e dal Segretario Generale Federica Marinatto. Durante l’incontro si è discusso dei rapporti di cooperazione economica e commerciale fra l’Italia ed il Queensland, che vedono il Belpaese tra i principali 20 partner commerciali del ... Leggi su ildenaro

