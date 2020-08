Australia, nasce l’Italian Colleges (Di sabato 22 agosto 2020) Il 15 agosto, Festa dell’Assunzione e di Ferragosto, il comitato promotore ha dato vita a un ente a responsabilità limitata e senza scopo di lucro denominato Italian Colleges Australia Ltd (ICA), il quale si pone come obiettivo la costruzione di un collegio indipendente Prep-Year 12 da situarsi nel sud ovest di Sydney e operante secondo il sistema educativo Australiano, incentrato sui programmi sia locali che italiani. Dall’atto costitutivo depositato presso l’agenzia governativa Australiana si evince che il collegio nasce “per la promozione della lingua italiana, della cultura, del patrimonio, dei valori e delle tradizioni familiari, della fede cattolica romana e dello stile di vita della comunità italiana in Australia, attraverso ... Leggi su ildenaro

