Aurora e Michelle Hunziker finiscono nei guai. Tutta colpa di questa foto postata poco fa su Instagram (Di sabato 22 agosto 2020) Uno scatto speciale, in una location meravigliosa. Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti posano sulla Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca in provincia di Argigento, recentemente posta sotto sequestro ed è quindi vietato accedere. La foto, pubblicata sul profilo Instagram della showgirl, scatena non poche polemiche e la Capitaneria di Porto ha voluto vederci chiaro. Come riporta l'Adnkronos, è stato aperto un fascicolo e avviati accertamenti, per capire se realmente la Hunziker abbia commesso l'illecito. Nonostante la conduttrice svizzera sia stata ben attenta a specificare nel post di essere fuori dalla zona protetta, saranno svolte delle verifiche. Il post di Michelle Hunziker sulla Scala ... Leggi su howtodofor

HuffPostItalia : Michelle Hunziker si fa foto con la figlia Aurora alla Scala dei Turchi, Capitaneria avvia verifiche - Corriere : Michelle Hunziker e la foto su Instagram con la figlia Aurora in «zona proibita» - Pamela56132182 : RT @Corriere: Michelle Hunziker e la foto su Instagram con la figlia Aurora in «zona proibita» - IdaDiGrazia : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, bufera per la foto sulla #ScalaDeiTurchi : «Non abbiamo commesso reato». La… - alessandro_rota : RT @Corriere: Michelle Hunziker e la foto su Instagram con la figlia Aurora in «zona proibita» -