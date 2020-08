Aurier, assalto Milan: ballano 5 milioni col Tottenham (Di sabato 22 agosto 2020) LEGGI ANCHE -> Milan, l'ingaggio di Ibrahimovic non peserà: il motivo Calciomercato Milan, arriva Aurier dal Tottenham? La Gazzetta dello Sport conferma che il Tottenham per Aurier chiede circa 20 ... Leggi su milanlive

news24_napoli : Aurier, assalto Milan: ballano 5 milioni col Tottenham - MilanLiveIT : Il Milan tratta a oltranza per Aurier ?? Manca l'accordo con il Tottenham ??#MercatoMilan - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: Il terzino del Tottenham è un obiettivo?? Milan al lavoro ??#MercatoMilan - tony62550278 : RT @MilanLiveIT: Il terzino del Tottenham è un obiettivo?? Milan al lavoro ??#MercatoMilan - Vergara1899 : RT @MilanLiveIT: Il terzino del Tottenham è un obiettivo?? Milan al lavoro ??#MercatoMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Aurier assalto

MilanLive.it

Il Milan ha deciso di puntare su Serge Aurier del Tottenham per rinforzare la fascia destra difensiva. La dirigenza ha già avviato una trattativa per cercare di portarlo alla corte di Stefano Pioli. I ...Federico Chiesa potrebbe rimanere alla Fiorentina, ma il presidente Commisso ha aperto alla cessione. La situazione legata al talentino azzurro è spinosa: il ragazzo non ha posato nello shooting dedic ...