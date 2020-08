Aumento di contagi in Serie A, Nanni: “Possibile lo slittamento del campionato” (Di sabato 22 agosto 2020) A nemmeno un mese dall'inizio del nuovo campionato sono rispuntati casi di positività in alcune società di A e B. Uno dei primi è stato Antonio Mirante della Roma a cui sono seguiti poi i contagi in casa Cagliari, Torino e Brescia. Una crescita di positivi che preoccupa e non poco la federazione.POSITIVI IN Serie A, IL CAMPIONATO SLITTA?caption id="attachment 1000181" align="alignnone" width="300" Atalanta-Inter (getty images)/captionA proposito della crescita di contagi ha parlato il rappresentante dei medici di Serie A Gianni Nanni. Queste le sue parole Radio Kiss Kiss: "I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da rimandare ... Leggi su itasportpress

fattoquotidiano : Per Salvini l’aumento dei contagi è un’invenzione dei giornalisti: “Coro unanime per creare allarme che non c’è” - gaiatortora : Apri la scuola(non si sa ancora come)chiudi la scuola per votare dopo pochi giorni. Riapri la scuola. Contagi in au… - Agenzia_Ansa : #Covid: prosegue impennata contagi, +845. Le vittime 6. Il dato di ieri mai stato così alto dal lockdown #ANSA - sermezane : RT @MilkoSichinolfi: Trovo paradossale che chi si preoccupa dei rischi connessi all'aumento dei contagi da #COVID19 venga definito allarmis… - ItaSportPress : Aumento di contagi in Serie A, Nanni: 'Possibile lo slittamento del campionato' - -