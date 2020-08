Aumentano i contagi, che sfondano quota 1000, ma calano le terapie intensive (Di sabato 22 agosto 2020) Francesca Galici Ancora un aumento nei contagi da Covid, che superano le 1000 unità giornaliere; sono soprattutto asintomatici di ritorno dalle vacanze Crescono i contagi Covid in Italia, che oggi hanno sfondato quota mille, toccando i 1.071 nuovi casi in 24 ore. A fronte di un incremento così massiccio dei positivi, però, c'è da segnalare la riduzione delle terapie intensive. La maggior parte dei nuovi casi sono asintomatici e provengono dai tamponi effettuati ai vacanzieri di ritorno dalle vacanze. Da segnalare 3 morti nelle 24 ore e nessun incremento nei ricoveri rispetto al bollettino di ieri. Tag: Covid Covid-19 Leggi su ilgiornale

Il coronavirus è tornato a fare paura. I contagi non si fermano, in Italia ormai sfiorano i mille contagi al giorno. Numeri preoccupanti, già visti a maggio, anche se allora erano ancora più drammatic ...Sembra aver ripreso a correre il coronavirus in Italia. I dati forniti dal bollettino del Ministero della Salute ieri certificano una ripresa della corsa dell’epidemia: 947 contagi da Covid-19 in più ...