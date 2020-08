Audiobus: arrivano i viaggi notturni alla scoperta di Udine dal 26 al 30 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Indossate le cuffie basterà lasciarsi condurre dalla voce narrante in un viaggio fantastico, in bilico fra reale e surreale. A bordo di un bus urbano gli spettatori saranno condotti in un percorso straordinario, onirico, in cui arte e spazio pubblico si contaminano. Un viaggio capace di mostrare la città sotto un’altra luce. Insomma, a Udine torna (ospitato nell’ambito ‘Terminal – Festival dell’arte in strada’, dal 26 al 30 agosto) la magia di Audiobus, un format di Zeroidee sviluppato in collaborazione con Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi. La tappa friulana è organizzata in partenariato con Circo all’InCirca e Terminal Festival e realizzata grazie al sostegno della Regione Fvg, del Comune di ... Leggi su udine20

