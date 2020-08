«Attenti a licei e scuole medie, è lì che ci sono più rischi di contagio»: l’allarme di Guerra (Oms) (Di sabato 22 agosto 2020) Bisogna stare molto Attenti a licei e scuole medie. sono quelle le zone a rischio coronavirus. «Attualmente sappiamo che i bambini fino a 10 anni circa si contagiano e hanno una carica virale. Ma sembra che tramettano in maniera inferiore rispetto ai ragazzi di età maggiore». Lo spiega Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità. Però puntualizza che in realtà non disponiamo ancora di conoscenze solide su questo tema. licei e scuole medie, la contagiosità «Per i ragazzi dai 10 ai 12 anni», continua Guerra, «c’è una “montata” di ... Leggi su secoloditalia

"L'Italia è molto avanti" verso la riapertura della scuola. "Sono stati fatti passaggi importanti, sia all'interno del Comitato scientifico sia dalla Pubblica istruzione e dalla Salute, i due minister ...

