Atalanta, proseguono i lavori al Gewiss Stadium (FOTO) (Di sabato 22 agosto 2020) La Champions League deve ancora finita. Ma dalle parti di Bergamo si pensa già alla prossima edizione della competizione continentale. Come testimoniato da una FOTO su instagram, procedono a gonfie vele i lavori al Gewiss Stadium in vista dell’ispezione Uefa che darà l’ok o meno per consentire all’Atalanta di giocare in Europa a Bergamo. Le gradinate sono state posate sulla tribuna UBI, ora bisognerà installare i seggiolini. FOTO View this post on Instagram Gradinate posate ✅ Terraces laid #GewissStadium #GoAtalantaGo ⚫️🔵 #BergAMO #Stadium #football A post shared by Gewiss Stadium ... Leggi su sportface

Il club nerazzurro ha comunicato il prolungamento della sponsorizzazione con “Radici Group“ (multinazionale leader mondiale nella produzione di filati sintetici con sede a Val Gandino, in provincia di ...

Atalanta, Ilicic è tornato in Italia

Sempre secondo la rosea, licic avrebbe voluto addirittura noleggiare un volo privato e andare a salutare la squadra a Lisbona se si fosse qualificata per la semifinale di Champions League. Dopo un per ...

