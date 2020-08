“Assembramenti a Lampedusa, manca solo il DJ”, ma la foto è del marzo 2011 (Di sabato 22 agosto 2020) Sulla pagina Facebook di un utente è comparsa una foto che mostra un gruppo di migranti raggruppati presso il porto di Lampedusa. Ce la segnalano i nostri contatti e ci chiedono verifica. Chi condivide l’immagine scrive: “Lampedusa, manca solo il DJ”, e i commentatori protestano per le disposizioni sugli assembramenti violate, secondo l’immagine, dalle persone fotografate. Il post è stato pubblicato il 22 agosto 2020. I commenti: “Assembramenti di clandestini!” Vi riportiamo di seguito uno screenshot dei commenti: Gli assembramenti, valgono solo, per le manifestazioni di Salvini? Questi sono assembramenti di clandestini, quindi perfettamente legali. Questo tanto per riassumere l’assurdo periodo storico che ... Leggi su bufale

