Asl Bari: prenotazione online dei tamponi per chi rientra da Malta, Spagna, Grecia e Croazia Servizio sperimentale da oggi (Di sabato 22 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Sarà più semplice e veloce prenotare il tampone per chi arriva a Bari e provincia da zone a rischio. E’ in rete da stamane la piattaforma web sperimentale della ASL Bari, allestita dall’Unità Operativa Sistemi Informativi, per permettere a chiunque provenga da Malta, Spagna, Grecia e Croazia di fare il tampone. Infatti, una volta autosegnalato il rientro o il soggiorno a Bari e provincia sul Portale Puglia Salute e trascorse le 72 ore previste, sarà possibile scegliere dove e quando eseguire il test. In caso di esito negativo si potrà interrompere la quarantena di 14 giorni. L’utilizzo della piattaforma web nasce ... Leggi su noinotizie

