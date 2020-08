Ascolti TV | Venerdì 21 agosto 2020. Tv8 vola con la finale di Europa League (22.8%). Come Sorelle 10.8%, I Migliori Anni in replica 9.5% (Di sabato 22 agosto 2020) Siviglia-Inter Nella serata di ieri, venerdì 21 agosto 2020, su Rai1 I Migliori dei Migliori Anni ha conquistato 1.503.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 la settima puntata di Come Sorelle ha raccolto davanti al video 1.777.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Mai fidarsi di quel ragazzo ha interessato 788.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 17 Again – Ritorno al liceo ha intrattenuto 819.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La Grande Storia ha incollato 682.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Il burbero totalizza un a.m. di 528.000 spettatori (3.1%). Su La7 In Onda Focus – dalle 21.09 alle 22.18 – ha raccolto 652.000 spettatori con il 3.4%. A seguire La caccia ha registrato 189.000 spettatori con l’1.6%. Su Tv8 la ... Leggi su davidemaggio

il_Case : Ascolti TV | Venerdì 21 agosto 2020. Tv8 vola con la finale di Europa League (22.8%). Come Sorelle 10.8%, I Miglior… - LuciaFerraroEM : RT @MasterAb88: Visto il GRANDE SUCCESSO di #daydreamer, i discreti ascolti di #comesorelle e #bold, non si arresta l'ascesa dei film turch… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di venerdì #21agosto - bellicapelli15 : Ascolti tv venerdì 21 agosto 2020 - CapezzutoF : RT @MasterAb88: Visto il GRANDE SUCCESSO di #daydreamer, i discreti ascolti di #comesorelle e #bold, non si arresta l'ascesa dei film turch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì “Il Commissario Ricciardi”: si torna a girare a Taranto? Corriere di Taranto