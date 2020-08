Ascolti Tv venerdì 21 agosto 2020: I migliori anni, Come sorelle, 17 again – Ritorno al liceo, dati Auditel e share (Di sabato 22 agosto 2020) Ascolti Tv venerdì 21 agosto 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Alle ore 10 circa di oggi, sabato 22 agosto 2020, i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv venerdì 21 agosto 2020: i dati di ascolto della prima serata di ieri Qual è stato il programma tv più visto ieri sera, venerdì 21 agosto 2020? IN AGGIORNAMENTO Ascolti Tv venerdì ... Leggi su ilcorrieredellacitta

toysblogit : Ascolti tv venerdì 21 agosto 2020 - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 21 agosto 2020: I migliori anni, Come sorelle, 17 again – Ritorno al liceo, dati Auditel e share - MariaGr67429100 : RT @MasterAb88: Visto il GRANDE SUCCESSO di #daydreamer, i discreti ascolti di #comesorelle e #bold, non si arresta l'ascesa dei film turch… - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 21 agosto: I migliori anni Come sorelle 17 again – Ritorno al liceo - #Ascolti #venerdì #agosto… - CrescenzoFilo : RT @MasterAb88: Visto il GRANDE SUCCESSO di #daydreamer, i discreti ascolti di #comesorelle e #bold, non si arresta l'ascesa dei film turch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Tutto su: ascolti tv Affaritaliani.it