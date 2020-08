Arthur, punizione pesante dopo l’incidente dei giorni scorsi: 8 mesi senza patente (Di sabato 22 agosto 2020) Il nuovo centrocampista della Juve, Arthur Melo, sarà costretto a conoscere Torino a piedi per i prossimi otto mesi. Inizierà probabilmente ad apprezzare le passeggiate o i giri in bicicletta per le vie della città piemontese. Motivo? Secondo quanto riporta As, il brasiliano – passato in Italia con Pjanic a Barcellona – è stato punito con il ritiro della patente per otto mesi appunto dopo l’incidente con la sua Ferrari a Girona qualche giorno fa e la positività all’alcol-test. Inoltre, dovrà pagare una multa di 1200 euro.L'articolo Arthur, punizione pesante dopo l’incidente dei giorni scorsi: 8 mesi ... Leggi su calcioweb.eu

Tra i due litiganti – Arthur e il Barcellona – chi rischia di rimetterci è la Juventus. Più che godere, potrebbe trovarsi nella scomoda posizione di essere costretta a rinunciare al centrocampista bra ...

La maledizione infinita In questa Juve solo CR7 è da Champions

La Juventus finisce nella bocca del Lione. Niente rimonta. Niente final eight di Lisbona. Non basta il solito Cristiano Ronaldo, una doppietta per fare 131 in Champions ma che non ribalta i francesi.

