Arsenal, Ljungberg lascia il ruolo da vice allenatore e i Gunners (Di sabato 22 agosto 2020) Freddie Ljungberg ha lasciato il ruolo da vice allenatore e il club inglese per perseguire nuovi obiettivi nella sua carriera Freddie Ljungberg ha lasciato il ruolo da vice allenatore e il club inglese per perseguire nuovi obiettivi nella sua carriera. Le parole del vice di Arteta. «Ho deciso di lasciare il mio ruolo di assistente allenatore della prima squadra all’Arsenal per migliorare la mia esperienza da allenatore. Sono stato coinvolto in questo club a fasi alterne dal 1998 e sono grato per tutte le opportunità che mi hanno dato. Sia come giocatore che come allenatore. Auguro a ... Leggi su calcionews24

