Arsenal, Arteta saluta Ljungberg: «E’ stato un membro molto importante» (Di sabato 22 agosto 2020) Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato di Ljungberg dopo l’annuncio del suo addio al club londinese Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha salutato Ljungberg dopo l’addio di quest’ultimo al club inglese. Ecco le sue parole: «Freddie è stato un membro davvero importante della mia squadra dal mio arrivo. Ha fatto un ottimo lavoro nel raccogliere la squadra quando Unai Emery è andato via e abbiamo tutti il 100% di rispetto per lui come uomo e come allenatore. So che in futuro lo affronterò da allenatore» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Arsenal Freddie #Ljungberg lascia il suo ruolo nello staff di #Arteta. L'ex stella dei Gunners ha ringraziato la soci…

Sembra sfumato l’affare che porterebbe Gabriel Magalhaes al Napoli. Secondo quanto riportato dal Times, noto quotidiano d’oltremanica, il difensore brasiliano del Lille sarebbe vicinissimo all’Arsenal ...

L’Arsenal annuncia l’acquisto di Salah, ma è un giovane del Feyenoord

L'Arsenal ha acquistato Salah. Questo tweet, postato dall'Academy dei Gunners e ritwittato dalla squadra dei ‘grandi', ha fatto sobbalzare milioni di tifosi in tutto il mondo. Perché ovviamente il pri ...

