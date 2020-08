Arriva la disoccupazione per autonomi e liberi professionisti (Di sabato 22 agosto 2020) Dal Cnel il ddl per autonomi e professionisti Lavoratori senza tuteleISCRO per autonomi e professionisti in difficoltàDal Cnel il ddl per autonomi e professionisti Torna su Si intitola "Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS" il ddl approvato dall'Assemblea del Cnel e trasmesso alle Camere prima della pausa estiva. Un testo composto da 4 articoli dedicati all'indennità di maternità e paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi, alla contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata, all'Indennità straordinaria di continuità ... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Arriva disoccupazione Pagamento Naspi agosto 2020, quando arriva? La data Money.it Le nubi sulla ripresa Usa piegano gli indici Ue, Piazza Affari chiude a -1,4%

Il richiamo alla realtà arrivato ieri sera dalla Federal Reserve, e confermato nel pomeriggio dalla Bce, ha penalizzato i listini azionari europei. Entrambi gli istituti centrali hanno sottolineato ch ...

Macroeconomia: il punto della settimana -2-

Usa: i sussidi alla disoccupazione crescono sopra il milione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ago - Negli Stati Uniti, prosegue l'effetto coronavirus sulle nuove richieste dei sussidi di di ...

