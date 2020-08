Arcuri, Superman ma solo per lo stipendio (Di sabato 22 agosto 2020) 00:00 Il virus corre sui giornali tra quelli che criminalizzano e quelli che mettono le cose in chiaro, come Libero. 02:03 Fermi tutti: sulla Stampa parla Superman Arcuri, quello che non sbaglia mai! 04:38 Milena Gabanelli e Crisanti se la prendono con l’anarchia delle spiagge e delle regioni. Si chiama libertà! 06:50 De Luca vuole chiudere la Campania, poi non chieda soldi pubblici. 07:40 Travaglio sfotte Cassese sul decreto emergenza. 08:40 Claudio Cerasa scrive che saremmo stati meglio con il tracciamento dell’app Immuni, colpa dei liberali cialtroni. 10:05 Straordinario Camillo Langone sul Foglio contro chi si vergogna delle proprie radici. 11:25 Lula chiede scusa su Battisti. 11:45 Sull’accordo con la Libia da leggere a Francesca Paci sulla Stampa. 12:40 Bel corsivo di Sallusti che riprende la Boschi ... Leggi su nicolaporro

