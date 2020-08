Aprilia, perseguita l'ex e le sfonda il cancello di casa con l'auto: 38enne arrestato (Di sabato 22 agosto 2020) Atti persecutori, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere : questi i reati per i quali un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia . Vittima dell'azione dell'... Leggi su latinatoday

LatinaToday

Un amore malato. O forse solo una persona malata. Si potrebbe descrivere in questo modo il 38enne di Aprilia arrestato, questa mattina dai carabinieri. Per lui le accuse di “atti persecutori” “dannegg ...Il 22 agosto 20, alle ore 12, in zona Campoverde ad Aprilia, i carabinieri del locale comando stazione, unitamente a quelli del Norm del reparto territoriale di Aprilia, hanno arrestato, in flagranza ...