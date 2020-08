Apple risponde alla denuncia anti monopolio di Epic Games: "Volevano dei trattamenti di favore" (Di sabato 22 agosto 2020) In una dichiarazione compilata presso la Corte Distrettuale della California, Apple ha dichiarato che Epic Games "avendo scelto di godere dei benefici dell'App Store senza pagare, Epic avrebbe violato il suo contratto con Apple, facendo leva sia sui propri clienti che quelli Apple.".Secondo quanto riportato da The Verge, questa sarebbe la risposta ufficiale alla denuncia presso l'antitrust effettuata da Epic Games la settimana scorsa, nella quale denunciava il proprietario dell'App Store per pratiche anti-competitive.Vi ricordiamo che il pomo della discordia di tutta questa faccenda è Fortnite: l'ultimo aggiornamento per la versione iOS, pubblicata il 13 agosto, ... Leggi su eurogamer

All’inizio di questa settimana, Epic Games ha intentato una causa contro Apple dopo che l’azienda di Cupertino ha ritirato il popolare gioco Fortnite dall’App Store per aver proposto acquisti diretti ...

