Anticipazioni Beautiful, addio Brooke: Ridge si sposa con Shauna (Di sabato 22 agosto 2020) Non c’è speranza per Brooke e Ridge. La coppia più tormentata di Beautiful sta per separarsi. E stavolta sembra essere per sempre. A incrinare il loro matrimonio saranno prima gli intrighi sentimentali che coinvolgono la figlia di lei, Hope, e il figlio di lui, Thomas. Poi, a dare il colpo di grazia, ci pensa la sensuale Shauna, arrivata da poco in città. La ragazza si innamora a prima vista di Ridge e – lo vedremo dopo la pausa estiva – fa di tutto per conquistarlo, anche quando lui è ancora sposato con Brooke. Figuriamoci dopo che i due si separano! Shauna si getta subito tra le braccia dell’imprenditore, pronta a consolarlo per la fine del suo matrimonio con Brooke. In poco tempo ... Leggi su aciclico

