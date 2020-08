Ansia Roma, Zaniolo ha paura di essere positivo al Coronavirus (Di sabato 22 agosto 2020) Ansia Zaniolo . Il giovane talento oggi si sottoporrà al tampone, dopo essere stato in vacanza in Sardegna , nella zona della Costa Smeralda dove si è diffusa la nuova ondata del virus. Ha lasciato l'... Leggi su corrieredellosport

Zaniolo ha paura e anche la Roma. Lo stesso Fonseca è in apprensione. Se oggi Nicolò risulterà positivo sarà costretto a fare la quarantena di due settimane e dovrà saltare anche la Nazionale, che si ...

Roma, c’è preoccupazione per Zaniolo

Anche in casa Roma il rischio contagio Covid si è materializzato con la positività di Mirante e di due giovani della Primavera. Il numero dei contagi sta aumentando nuovamente anche in Italia e anche ...

