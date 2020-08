Anna Rita Russo (FI): “I giovani ci chiedono futuro non assistenzialismo” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “L’emergenza sanitaria legata alla pandemia rischia di ricadere maggiormente sui più giovani. Le scelte dei governi sia nazionale che regionale, in questi ultimi mesi, non vanno nella direzione di costruire nuove e solide prospettive. Si è scelta la strada dell’assistenzialismo senza che all’orizzonte si intraveda una strategia di medio – lungo periodo. I bonus finiranno e intorno resteranno solo disorientamento e macerie. Il Sannio da anni ormai perde tanti giovani, costretti ad andar via per trovare lavoro. Il Covid li sta costringendo a tornare a casa e noi non possiamo farci trovare impreparati. Per tutti i giovani, ma anche per questi ultimi il lavoro è dignità ed è un obbligo per chi amministra in ... Leggi su anteprima24

