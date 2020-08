Andrea Melchiorre contro chi non fa il tampone per il coronavirus: "Omertosi, vigliacchi ed egoisti" (VIDEO) (Di sabato 22 agosto 2020) L'ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Melchiorre si trova in Sardegna. Circa 24 ore fa non si è risparmiato per nessuno, dalle stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha raccontato una vicenda dai risvolti che stanno facendo discutere. Ha usato parole durissime contro le persone che sottovalutano l'importanza di effettuare il tampone di rientro dai luoghi di vacanza in cui sono stati: "Se vi raccontassi cosa tutto è successo non avete idea. La follia. Ora sono in quarantena" spiega ai suoi followers."Credo di essere l'unica persona che sta in Sardegna a seguire il protocollo come veramente bisognerebbe fare prima di ripartire" denunciando che "Nessuno ha avuto premura di farsi il tampone prima di andarsene da qui. Scandaloso". Andrea rivela di aver contratto una ... Leggi su blogo

toysblogit : Andrea Melchiorre contro chi non fa il tampone per il coronavirus: 'Omertosi, vigliacchi ed… - vafanciorocazo : RT @nelnomedeltrash: Io andrea melchiorre e compagnia cantante spaventati per il covid li capisco per carità. Adesso però ti spaventi? Fino… - Alessan27701957 : RT @nelnomedeltrash: Io andrea melchiorre e compagnia cantante spaventati per il covid li capisco per carità. Adesso però ti spaventi? Fino… - Elisa60388018 : RT @nelnomedeltrash: Io andrea melchiorre e compagnia cantante spaventati per il covid li capisco per carità. Adesso però ti spaventi? Fino… - nelnomedeltrash : Io andrea melchiorre e compagnia cantante spaventati per il covid li capisco per carità. Adesso però ti spaventi? F… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Melchiorre Uomini e Donne Melchiorre, sintomi Covid-19 e sfogo vacanze: “Omertà” Gossip e TV Coronavirus, l’attacco di Rita Dalla Chiesa ai turisti in Sardegna

Ancora un attacco per quanto riguarda il Coronavirus. Questa volta è Rita Dalla Chiesa a pubblicare uno sfogo contro i turisti in Sardegna Tanti turisti volati in Sardegna per trascorrere le vacanze i ...

UeD, Vittoria Deganello ha il Covid-19: “Non sento più odori e sapori”

Vittoria Deganello ha il Covid-19. Ad annunciarlo è stata proprio lei di recente su Instagram spiegando ai fan come sta e quali sono le sue condizioni di salute attuali. Per fortuna l’ex corteggiatric ...

Ancora un attacco per quanto riguarda il Coronavirus. Questa volta è Rita Dalla Chiesa a pubblicare uno sfogo contro i turisti in Sardegna Tanti turisti volati in Sardegna per trascorrere le vacanze i ...Vittoria Deganello ha il Covid-19. Ad annunciarlo è stata proprio lei di recente su Instagram spiegando ai fan come sta e quali sono le sue condizioni di salute attuali. Per fortuna l’ex corteggiatric ...