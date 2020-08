Andrea Crugnola domina al Ciocco e fa volare la Citroen (Di sabato 22 agosto 2020) IL Ciocco - Davanti a tutti, sempre. Andrea Crugnola ha messo il muso della sua Citroen C3 R5 davanti al resto della truppa sin dal primo mattino, vincendo la corta prova speciale ricavata all'interno ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Lotta a due Crugnola-Basso per la leadership del Ciocco. E' il varesino di Citroen il leader a metà gara, ma il trevigiano (nonostante alcuni problemi al freno a mano) è vicinissimo Dopo le prime cinq ...Crugnola vince e convince al Ciocco. Basso si deve arrendere. Podio per Albertini. Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Citroen C3 R5 sono i vincitori del 43° Rally il Ciocco e Valle del Serchio, second ...