Andrea Bocelli disperato, il dramma del cantante: “E’ disperso” (Di sabato 22 agosto 2020) Questo articolo Andrea Bocelli disperato, il dramma del cantante: “E’ disperso” . Il cane di Andrea Bocelli è disperso in mare: durante una giornata in barca il cucciolo è sparito, la famiglia è disperata e offre una ricompensa. Il cane di Andrea Bocelli risulta disperso in mare: nella giornata di venerdì 21 agosto, il tenore e la sua famiglia hanno perso il cucciolo, che si trovava su … Leggi su youmovies

