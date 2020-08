Ancora polizia violenta negli Usa. Muore 28enne bloccato su asfalto rovente (Di sabato 22 agosto 2020) Un 28enne è morto in Arizona dopo essere stato fermato dalla polizia che lo ha tenuto bloccato a terra contro l’asfalto rovente per sei minuti. Lo riferisce l’Independent.Ramon Timothy Lopez era stato fermato a Phoenix dopo un tentativo di fuga dai poliziotti - contro cui avrebbe anche lanciato una bevanda apparentemente rubata - intenti a verificare segnalazioni di atti osceni di cui sarebbe stato autore. Il dipartimento di polizia di Phoenix ha descritto l’episodio in un comunicato e ha diffuso le immagini della colluttazione, in cui sono stati coinvolti tre agenti, registrate dalle telecamere indossate dai poliziotti.“Nessuno è perfetto, ma non meritava una cosa del genere”, ha commentato il fratello del 28enne, David ... Leggi su huffingtonpost

