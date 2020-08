"Amo portare il pubblico dove non è mai stato con il corpo e la mente" - (Di sabato 22 agosto 2020) Sara Frisco Il regista parla di "Tenet", il suo film in uscita "è l'apoteosi di tutte le mie idee sul tempo" Los Angeles. Sarà il primo film nelle sale dopo l'emergenza sanitaria che ha chiuso a doppia mandata le porte dei cinema di tutto il mondo. Tenet, undicesimo film di Christopher Nolan, girato attraversando tre continenti e sette nazioni (Italia compresa, con una puntata nelle cristalline acque della costiera amalfitana) arriverà, dopo vari rinvii, nelle sale italiane il 26 agosto, prima del debutto americano, dove la situazione sanitaria non permette ancora la riapertura delle sale. doveva essere un film importante a tenere a battesimo il ritorno del pubblico al cinema dopo la pandemia, e Christopher Nolan, il regista di Memento, Inception, Il cavaliere oscuro, Interstellar e ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Amo portare "Amo portare il pubblico dove non è mai stato con il corpo e la mente" ilGiornale.it Lukaku, che beffa! Ma la vera delusione è Lautaro: è la notte storta della LuLa

Più che la LuLa, alla fine ha contato la luna. Storta. La sorte ci ha messo lo zampino, anzi il potente zampone di Romelu Lukaku. Lui che l'Inter l'aveva trascinata turno dopo turno sino alla finale d ...

Corinna Larsen, chi è l’amante di Juan Carlos: due mariti, conobbe il re a caccia

Galeotto fu il Duca di Westminster. E già perché pare che la scintilla tra re Juan Carlos e la bionda Corinna Larsen, sia scattata proprio in una vasta e aristocratica tenuta di caccia, riconducibile ...

