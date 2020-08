Allerta Meteo Veneto: instabilità in aumento, rischio forti temporali oggi e domani (Di sabato 22 agosto 2020) Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha segnalato la criticità per rischio temporali, in particolare per i bacini Piave pedemontano ed Alto Piave. domani, 23 agosto, l’Allerta gialla e la criticita’ si estenderanno ai seguenti bacini veneti: Alto Piave, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. Inoltre, livello di attenzione rinforzato per colate detritiche con riferimento a Borca di Cadore. Le prescrizioni sono valide dalle ore 14.00 di oggi, 22 agosto, fino alle ore 24.00 di domani, domenica 23 agosto. Dalle ... Leggi su meteoweb.eu

